Сильный дождь и ветер прогнозируются в некоторых районах Карелии

В течение суток 3 сентября в северо-восточных районах Карелии ожидаются сильные дожди, а также ветер с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает администрация Кемского района со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

Под действие неблагоприятного явления попадут шесть районов республики: Беломорский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Пудожский и Сегежский.

Жителям республики рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте и нахождение детей на улице. Не стоит передвигаться по пешеходным подвесным мостам, также жителей просят не выходить в акватории крупных водоемов. Фото: unsplash.com