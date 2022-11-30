Схема движения транспорта изменится в центре города

Сегодня в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 14 часов будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Ограничения связаны с установкой на площади традиционного катка для горожан. Планируется, что запрет снимут 19 декабря.

Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения. // Фото: unsplash.com