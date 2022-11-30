Праздничные и благотворительные акции проведут в Петрозаводске

Общественно-культурный центр НКО представил календарь событий на декабрь. В следующем месяце жителей Петрозаводска приглашают принять участие в различных мероприятиях.

В Общественно-культурном центре на ул. Шотмана, запланированы праздничные и благотворительные акции, познавательные лекции. Так, горожан приглашают на творческие мастер-классы, репетиции музыкальных и танцевальных коллективов, физкультурные занятия. Большинство из них проводятся бесплатно.

Также для посещения открыты художественные выставки – художницы Надежды Раковой и ее учеников, художницы Галины Баликоевой, экспозиция работ в технике эбру (рисование на воде), выставка-ярмарка мастеров. Людей старшего возраста приглашают присоединиться к активу серебряных волонтеров. // Фото: petrozavodsk-mo.ru.