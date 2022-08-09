Схема движения транспорта изменится на Голиковке и Зареке

12-13 августа в Петрозаводске рабочие будут укладывать асфальт на улице Володарского. В связи с этим изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

В эти дни проезд по улице Володарского будет ограничен. В пятницу, 12 августа, перекроют участок между улицами Правды и Калинина. В субботу, 13 августа, проезд будет закрыт между улицами Калинина и Маршала Мерецкова.

Мэрия просит водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками. Автомобили экстренных служб при необходимости будут пропускать. Фото администрации Петрозаводска