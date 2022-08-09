Конец противоречий: Сортавала и Хелюля стали единым целым

В конце июля состоялось административное воссоединение города Сортавала с поселком Хелюля. Споры о слиянии двух населенных пунктов или сохранении их «самостийности» шли не одно десятилетие и носили скорее чисто политический характер. То есть спорили в основном представители правительства, местных администраций и депутаты советов. Между тем, подавляющее большинство жителей и города, и поселка всегда воспринимало их как единое целое.

Заседание Совета депутатов Сортавалы

Условная черта

Естественная граница межу поселком и городом – речка Китенйоки – всегда была лишь условной чертой, которую люди пересекают, не замечая, по нескольку раз в день. В былые времена именно в поселке Хелюля территориально располагался известный Сортавальский мебельно-лыжный комбинат, куда приезжали и приходили на работу сотни жителей города. Сегодня того комбината нет, но ситуация для людей похожая. На работу и с работы, с детьми в садик, в магазин… Жизнь есть жизнь, и административно-территориальная граница вроде бы была «прозрачной».

Реальные ограничения

Но. Но у каждого поселения была своя администрация. Свой депутатский корпус. Свой бюджет. Свой строго очерченный круг полномочий и компетенций. Прозрачная для граждан граница была не очень-то прозрачной для чиновников. Взять, например, финансовые вопросы. Вроде одна территория, одно население, общие проблемы. Но вот поселок Хелюля не имел права потратить бюджетную копейку на территории Сортавалы. А город, соответственно, ничего не мог делать на формальной территории поселка. Можно себе представить, насколько неудобно было региональной власти, хозяйственным и финансовым органам работать с этой «двойной» территорией, где каждый еще и тянул одеяло на себя, всячески пытаясь сохранить свою «самостоятельность»…

Негативные последствия

Со временем административно-территориальное деление стало реальным тормозом развития территории. Скажем, город для своего развития нуждается в расширении, в площадках для новых проектов. На это есть планы и возможность привлечения инвестиций. А земли свободной практически нет! Зато у поселка есть земля, но при этом нет ни средств, ни обоснованных планов ее освоения. Парадокс?

Другой пример. Сортавала как развивающийся туристический центр притягивает все больше туристов. Есть старый аэропорт, который после реконструкции мог бы повысить транспортную доступность города для туристов. Это было бы огромным стимулом развития. Но – аэропорт находится на территории поселка Хелюля. Там – своя власть…

Новые возможности

Сегодня эти парадоксы, к счастью, разрешены, Сортавала и Хелюля стали единым целым – как физически, так и формально. И это нормально. Потому что такое решение принято не в интересах административных кланов и политических групп, а в интересах людей, живущих на этой территории. Интерес этот – хотя бы уже в том, что здесь возникают совершенно новые инвестиционные возможности. В этом плане объединение уже начало приносить результаты.

Ощутимая экономия

Во-первых, сокращение лишней численности аппаратов дало существенную экономию бюджетных денег – 17 миллионов рублей в год. Ускорилось решение административных вопросов для граждан. Упростилась финансовая помощь республики, оказываемая территории. Например, на пусконаладку новых очистных сооружений республика дала 10миллионов. На строительство детского сада, куда будут ходить дети объединенного поселения, из республиканского бюджета пришли 80 миллионов…

Позитивные изменения

После того как объединение состоялось, «зашевелились» крупные инвестиционные проекты. Нашлись деньги и на ремонт приемного покоя больницы в Сортавале, и на новый аэровокзальный комплекс в поселке Хелюля, и на ремонт пешеходного моста там же.

Сергей Крупин и Артур Парфенчиков

За это время после объединения нам удалось сделать намного больше. Хелюля теперь не один на один со своими проблемами. Внедрена автоматическая система за контролем и расходованием электроэнергии. Большое количество домов признаны аварийными. Совместно с РЖД провели совещание, и предложение продлить маршрут «Ласточки» из Санкт-Петербурга до Хелюли нашло поддержку. Много и других проектов, например, строительство пятиэтажного дома в центре теперь поселка,

— рассказал глава Сортавалы Сергей Крупин.

Дополнительные доходы

А еще бывший поселок, перспективы развития которого были весьма туманными, недавно получил выгодное инвестиционное предложение. Одна из крупнейших гостиничных компаний России «Азимут» планирует здесь строительство отеля. Это дополнительные доходы для местных предпринимателей и около 50 новых рабочих мест.

Сегодня объединенная столица Северного Приладожья получила федеральный грант «Туристический код города» на сумму 250 миллионов рублей. Деньги пойдут на благоустройство центра Сортавалы. Следующий крупный шаг — ремонт дорог, для которого уже подготовлена проектно-сметная документация.

Политическое единство

Есть и другие признаки того, что все противоречия, в том числе и политические, остались в прошлом. Вскоре будет объявлен конкурс на должность главы администрации Сортавалы, и Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал кандидатуру Сергея Крупина. В свою очередь, Крупин вошел в предвыборный штаб Парфенчикова, готовящийся к сентябрьским выборам губернатора.

Власти города вместе с районом и республикой занимаются приданием Сортаввле статуса исторического города федерального значения. Это откроет еще большие возможности развития.

Фото предоставлено пресс-службой РК