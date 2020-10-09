Шедевры из Третьяковки и Русского музея привезли в Петрозаводск

Картины известных русских художников Репина, Шишкина, Коровина, Васнецова, Левитана, Куинджи, Рериха увидят посетители всероссийской художественной выставки «Русский Север», которая будет работать с 9 октября по 20 декабря в Музее изобразительных искусств РК.

Помимо произведений живописцев XIX – начала XX века, в музее представлены картины ведущих мастеров живописи советской эпохи – Стожарова, Игошева, Еремина, Крестовского – всего около 100 полотен из Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Мурманска и Карелии.

Завораживающие пейзажи северной природы, портреты северян, бытовые сцены, освоение Русского Севера изобразили на своих полотнах талантливые художники.

«Русский север» – первая выставка, организованная после ремонта здания музея, проводится в рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия. На торжественном открытии 8 октября собрались представители музейного сообщества, присутствовали Глава республики Артур Парфенчиков, депутат Госдумы Валентина Пивненко и пресс-секретарь замминистра культуры РФ Алла Манилова.

– Эта выставка – образец межмузейного сотрудничества, для нас это чрезвычайно важно, – говорит Алла Манилова. – Здесь и республиканский музей ИЗО, и Мурманский художественный музей, и три знаменитых федеральных музея: Третьяковка, Русский и Петергоф. Это сотрудничество и привело к появлению этой экспозиции, здесь представлено около 100 предметов российского музейного фонда, художественные работы выдающихся мастеров-живописцев. Это большая, настоящая художественная выставка. Символ того, что Карелия может себя позиционировать как музейный регион, как регион с растущим музейным пространством.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки, посвященной Русскому Северу, сказала, что эта тема напрашивалась уже давно.

– Мы тоже думали о ней, но сделали такую выставку впервые здесь, в Карелии, в вашем музее. Это потрясающее объединение наших усилий. И это невероятно цельный проект, который демонстрирует особость русской художественной школы, начиная с работ середины XIX века, таких художников, как Шишкин, и заканчивая советскими художниками 60-70-х годов. И они очень органично смотрятся вместе, – отметила Трегулова.

В тот же день в музее ИЗО открылся выставочный проект «Царь и море», его привез в Карелию Государственный музей-заповедник «Петергоф». Проект, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, которое мы будем отмечать в 2022 году, рассказывает о главном увлечении первого российского императора – мореходстве, и о том, какую роль оно сыграло в истории нашего государства.

После открытия выставки в музее прошел круглый стол «Работа музейных организаций с наследием Петра Великого». Директора музеев, историки и музейные работники обсуждали план создания маршрута, знакомящего с деятельностью Петра I. В его реализации будут участвовать культурные учреждения России и Карелии.