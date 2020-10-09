09 октября 2020, 13:37
Культура

Шедевры из Третьяковки и Русского музея привезли в Петрозаводск

В Музее изобразительных искусств Карелии, распахнувшем двери после ремонта, открылись две новые выставки

Картины известных русских художников Репина, Шишкина, Коровина, Васнецова, Левитана, Куинджи, Рериха увидят посетители всероссийской художественной выставки «Русский Север», которая будет работать с 9 октября по 20 декабря в Музее изобразительных искусств РК.

Помимо произведений живописцев XIX – начала XX века, в музее представлены картины ведущих мастеров живописи советской эпохи – Стожарова, Игошева, Еремина, Крестовского – всего около 100 полотен из Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Мурманска и Карелии.

Завораживающие пейзажи северной природы, портреты северян, бытовые сцены, освоение Русского Севера изобразили на своих полотнах талантливые художники.

«Русский север» – первая выставка, организованная после ремонта здания музея, проводится в рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия. На торжественном открытии 8 октября собрались представители музейного сообщества, присутствовали Глава республики Артур Парфенчиков,  депутат Госдумы Валентина Пивненко и пресс-секретарь замминистра культуры РФ Алла Манилова.

 – Эта выставка – образец межмузейного сотрудничества, для нас это чрезвычайно важно, – говорит Алла Манилова. – Здесь и республиканский музей ИЗО, и Мурманский художественный музей, и три знаменитых федеральных музея: Третьяковка, Русский и Петергоф. Это сотрудничество и привело к появлению этой экспозиции, здесь представлено около 100 предметов российского музейного фонда, художественные работы выдающихся мастеров-живописцев. Это большая, настоящая художественная выставка. Символ того, что Карелия может себя позиционировать как музейный регион, как регион с растущим музейным пространством.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки, посвященной Русскому Северу, сказала, что эта тема напрашивалась уже давно.

– Мы тоже думали о ней, но сделали такую выставку впервые здесь, в Карелии, в вашем музее. Это потрясающее объединение наших усилий. И это невероятно цельный проект, который демонстрирует особость русской художественной школы, начиная с работ середины XIX века, таких художников, как Шишкин, и заканчивая советскими художниками 60-70-х годов. И они очень органично смотрятся вместе, – отметила Трегулова.

В тот же день в музее ИЗО открылся выставочный проект «Царь и море», его привез в Карелию Государственный музей-заповедник «Петергоф». Проект, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, которое мы будем отмечать в 2022 году, рассказывает о главном увлечении первого российского императора – мореходстве, и о том, какую роль оно сыграло в истории нашего государства.

После открытия выставки в музее прошел круглый стол «Работа музейных организаций с наследием Петра Великого». Директора музеев, историки и музейные работники обсуждали план создания маршрута, знакомящего с деятельностью Петра I. В его реализации будут участвовать культурные учреждения России и Карелии.

Обсудить
просмотр
175796
Метки: 
музей изобразительных искусств РК
выставка
100 лет Республике Карелия
русский север
художники
русский музей
третьяковская галерея
петергоф
алла манилова
Новости Петрозаводска и Карелии