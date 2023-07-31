Шандалович попросит главу РЖД вернуть песню «Карелия» на ж/д вокзал
Кто в нашей республике не знает песню «Долго будет Карелия сниться»? 28 июля ее автору, композитору Александру Наумовичу Колкеру, исполнилось 90 лет, напоминает на своей страничке в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Поздравляю маэстро, почетного гражданина республики с этим юбилеем! Здравия, вдохновения и долгих лет жизни!
- пишет Шандалович.
Также спикер парламента отмечает, что эта лирическая песня о Карелии стала неофициальным гимном республики. Несколько десятилетий она каждый день звучала на железнодорожном вокзале Петрозаводска перед отправлением в Москву фирменного поезда «Карелия», напоминала о глади озер, белых ночах, вековых елях и скалах…
Добрая традиция, к сожалению, прервалась. Давайте вместе попробуем ее возродить! Направлю соответствующее обращение генеральному директору ОАО «РЖД» Олегу Валентиновичу Белозёрову,
- сказал Шандалович.
А как вы считаете, нужно ли включать на вокзале Петрозаводска песню «Карелия» перед отправлением фирменного поезда на Москву? Примите участие в опросе! Проголосовать можно на страничке Элиссана Шандаловича в соцсети.