Шандалович открыл заседание ЗС, где глава Карелии отчитается о работе

На заседании Законодательного собрания глава Карелии Артур Парфенчиков выступит с докладом о результатах деятельности правительства республики за 2022 год и основных задачах на текущий год.



Отчет главы Карелии - это важное политическое событие года в нашей республике, в ходе которого не только подводятся итоги работы за истекший год, но и обозначаются ключевые задачи на ближайшие годы с учетом положений Послания Президента Российской Федерации. По нашему совместному с Артуром Олеговичем Парфенчиковым предложению отчет главы Республики Карелия в этом году проходит в новом, расширенном формате,

- сказал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, открывая заседание.



В этот раз в заслушивании отчета главы Карелии принимают участие не только парламентарии и члены правительства, но и руководители федеральных и региональных органов власти, представители местного самоуправления, духовенства, участники специальной военной операции и члены их семей, представители бизнеса, Общественной палаты Карелии, молодежи и волонтерского движения.



Сегодня, когда наша страна находится под санкционным давлением, проводит специальную военную операцию и в очередной раз противостоит нацизму, только благодаря единству, преданности Родине мы сможем двигаться вперед,

- отметил Элиссан Шандалович.



Трансляцию заседания смотрите в паблике Законодательного собрания Республики Карелия и на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».