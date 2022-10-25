Сезон сказочного ландшафтного освещения открывается в «Рускеала»

С приближением зимы в «Рускеала» зажигаются сказочные огни и волшебная подсветка Мраморного каньона. Посетители Горного парка смогут наслаждаться чарующей красотой с 1 ноября до начала марта.

«Многие гости полюбили эту особую атмосферу сказки и едут в парк именно зимой, когда переливы света на заснеженных скалах выглядят особенно завораживающе. Время включения подсветки - 17:00. Оно будет изменяться в зависимости от длины светового дня»,

- поделились сотрудники парка.

Напомним, Горный парк «Рускеала» в октябре перешел на осенний график работы. Территория открыта для посещения с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных. Продолжает работать самоходная платформа. При этом трансфер на водопады Ахинкоски отправляется в 12:30, 14:00 и 15:30 только по средам, субботам и воскресеньям. Фото: vk.com/ruskealapark.