В Сортавале заканчивается строительство одного жилого дома

В Сортавале строительство на улице Октябрьской пятиэтажного дома, рассчитанного на 115 квартир, подходит к концу. Возведение второго в начальной стадии – подготовлен котлован, рабочие приступили к установке фундамента. Ход работ сегодня проверил глава республики Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

На строительной площадке в течение двух недель будут завершены работы по утеплению фасада и покраске стен второй секции монолитного дома, возводится третья секция, первая уже готова. Планируется, что после косметической отделки в него переедут 300 горожан.

Кроме того, для расселения 246 местных жителей на улице Первомайской начали возводить пятиэтажку на 103 квартиры. Сейчас устанавливается свайный фундамент. Подрядчик проводит работы в соответствии с графиком. Новоселье сортавальцы отметят в следующем году.

Фото: gov.karelia.ru.