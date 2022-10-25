Почти два десятка гаражей снесут в Петрозаводске

Очередные незаконные строения демонтируют в Петрозаводске. О сносе 19 гаражей предупредили в мэрии.

Несанкционированные строения на Кукковке, в Каменном Бору, в Первомайском, Октябрьском и Железнодорожном районах уберут до 7 ноября.

«Под снос пойдут гаражи, расположенные в районе улицы Шотмана, дома № 25 на Комсомольском проспекте, дома № 16 на улице Халтурина, дома № 24В на Октябрьском проспекте и дома № 25Б на улице «Правды»,

- предупредили в мэрии.

Владельцев предупредили о сносе самовольно установленных гаражей. Ранее в мэрии разъясняли нюансы гаражной амнистии. Гаражная амнистия предоставляет гражданам возможность до 1 сентября 2026 года бесплатно зарегистрировать право собственности на гаражи и земельные участки под ними. (фото пресс-служба администрации города)