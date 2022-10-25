Жителям Карелии разъяснят законы о противодействии коррупции

В прокуратуре республики 28 октября с 15.00 до 17.00 будет проведена горячая линия по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проконсультирует и ответит на вопросы начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Дмитрий Леонидович Егоров»,

- уточнили в надзорном ведомстве.

Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 (8142) 354-590. Фото: unsplash.