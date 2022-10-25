25 октября 2022, 17:31
Жителям Карелии разъяснят законы о противодействии коррупции
Прокуратура проведет в пятницу горячую линию
В прокуратуре республики 28 октября с 15.00 до 17.00 будет проведена горячая линия по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проконсультирует и ответит на вопросы начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Дмитрий Леонидович Егоров»,
- уточнили в надзорном ведомстве.
Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 (8142) 354-590. Фото: unsplash.