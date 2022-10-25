25 октября 2022, 17:18
Общество

С улиц Петрозаводска уберут более ста аварийных деревьев

В мэрии подписан контракт с подрядчиком, который обязуется спились опасные растения, отфрезеровать пни и убрать порубочные остатки

Подрядчик, с которым администрация Петрозаводска подписала еще один контракт, обязуется ликвидировать более ста аварийных деревьев по заявкам, поданными горожанами.

Кроме того, по контракту рабочие должны будут отфрезеровать пни и убрать порубочные остатки. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Ригачина, Калинина, Льва Толстого, Перевалочной, в парках Лососинском и XXII Съезда КПСС, а также в Бородинском сквере. Работы планируют закончить к концу года.

Кроме того, еще по одному договору десяток растений на Кукковке удалят сотрудники компании «Городской комбинат благоустройства». А по ранее заключенному контракту работы по ликвидации более ста аварийных деревьев уже подходят к концу - осталось ликвидировать пни. Фото: petrozavodsk-mo.ru.

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Метки: 
Новости
Петрозаводск
аварийные деревья
ликвидация опасных растений
подрядчик
контракт
Мэрия