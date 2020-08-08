Серийный вор задержан в Петрозаводске

Петрозаводские полицейские раскрыли серию краж. Как предположили в правоохранительных органах, 40-летний мужчина совершил три кражи различного инструмента.

В частности, разбив окно, подозреваемый похитил инструмент из общежития. Ущерб составил 25 тысяч рублей. В другой раз он открыл окно и проник в школу столицы Карелии, откуда прихватил инструменты на 100 тысяч. В третий раз подозреваемый поживился в бытовке дорожных рабочих, откуда вынес имущество на 200 тысяч. Все похищенное подозреваемый сбывал за бесценок, чтобы поскорее избавиться.

По фактам краж было возбуждено три уголовных дела. Подозреваемый находится под арестом.