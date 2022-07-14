Семью инвалидов в Карелии выселяют из незаконно занятой квартиры

Текст, фото: Георгий Чентемиров

Петрозаводчанка Вера Арбузова стоит посреди комнаты с пачкой документов. Здесь и медицинские справки, и рецепты, и ее обращения в различные инстанции, и ответы чиновников. Один из самых важных документов — решение Петрозаводского горсуда, согласно которому ей и ее мужу — оба инвалиды — нужно незамедлительно покинуть муниципальную квартиру в аварийном доме на улице Логмозерской в Петрозаводске. По словам женщины, выполнить решение она не может: другого жилья нет.

Семья Арбузовой заняла эту квартиру в 2010 году (до этого мыкались по углам у друзей). Заняла — потому что никаких прав на это помещение у них не было. Квартира находилась в собственности одинокого мужчины; он умер, и жилье долгое время стояло пустым. Дверей не было, окна, говорит Арбузова, вываливались на улицу. Семья все отремонтировала, поставила двери и пластиковые окна, подлатала печку. Женщина говорит, что о своих действиях она известила мэрию. Все эти годы Арбузовы оплачивали коммунальные услуги, хотя квитки приходили на имя прежнего хозяина — уже умершего; женщина показала журналисту недавние квитанции и чеки, подтверждающие оплату.

Но квартира от этого чужой быть не перестала.

В судебном решении говорится, что Арбузовым уже давно приказывали освободить помещение. Квартира перешла в собственность мэрии как выморочное имущество и стала муниципальной. Арбузова просила администрацию передать ей это жилье по договору соцнайма.

— Они мне говорили: соберите все документы. Это была очень дорогая и долгая процедура. А потом дом ввели в аварийный фонд, и они мне стали отказывать: дескать, теперь мы не имеем права. Прокурор даже задавал вопрос: вы их выселяете из аварийного дома — думаете, им на улице безопаснее будет?

В декабре 2017 дом действительно был признан аварийным. Предполагаемая дата сноса — 2027 год. Люди здесь продолжают жить, в текущую программу расселения они, разумеется, не попали. Поселить в эту квартиру кого-то другого нельзя — дом аварийный, закон запрещает. А вот выселить, оказывается, можно.

— Я не понимаю, зачем им это. Квартира будет стоять пустая, неотапливаемая. Сюда моментально какие-нибудь бичи залезут! — удивляется Николай Арбузов. — Какая выгода от того, что нас выгонят?

Освободить помещение семья должна со дня на день; решение Петрозаводского горсуда женщина пыталась обжаловать, но Верховный суд в июне встал на сторону мэрии. Решение вступило в силу.

Сейчас в спорной квартире, помимо Веры Арбузовой и ее мужа, проживает еще ее несовершеннолетняя дочь. Арбузова говорит, что девушка просила суд не выселять их на улицу и даже расплакалась.

— Регистрации нет ни у меня, ни у дочки. Из-за этого она не может поступить в учебное заведение, не может пойти на работу, — говорит женщина.

Семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Как говорит Арбузова, сейчас они пятитысячные, шансов получить другую квартиру нет. У Арбузовых много детей; почти все, кроме несовершеннолетней дочери, уже взрослые и обзавелись своими семьями. Но переехать к детям инвалиды, по их словам не могут, просить финансовой помощи — тоже. Единственный доход семейной пары — две пенсии, солидная часть которых уходит на покупку лекарств. По этой причина вариант просто арендовать другое жилье для них не подходит.

— Был бы муж на ногах, мы бы хоть что-то, хоть как-то… Я пыталась что-то найти, хотела устроиться в школу мыть посуду, однако меня не взяли из-за инвалидности, — утверждает Вера Арбузова.

“ПТЗ говорит” направил в мэрию Петрозаводска запрос, но и без официального ответа ситуация, кажется, ясна. Арбузовы действительно заняли квартиру незаконно, с этим спорить трудно. Но как, действительно, дальше быть двум немолодым инвалидам, если им негде жить? По логике, должны помочь взрослые дети — это их обязанность; ну а если не помогут? А самое главное — почему Арбузовых не выгнали раньше и почему выгоняют сейчас, когда воспользоваться этим жильем все равно нельзя? Квартира будет пустовать в полном соответствии с законом, пока ее холодной зимней ночью не спалит какой-нибудь бездомный. Разве кому-то от этого станет лучше?