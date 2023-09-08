08 сентября 2023, 07:57
Семья с детьми погибла на пожаре в российском регионе
В Забайкальском крае выясняют обстоятельства гибели двух взрослых и двух детей на пожаре
В Забайкальском крае семья из четырех человек погибла в пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По данным источника, трагедия случилась в селе Горный Зерентуй позним вечером 7 сентября. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме. До прибытия специалистов очевидцы достали тела женщины и двух детей. Позже на пепелище было найдено тело мужчины.
Прокуратура региона проводит проверку по факту трагедии. Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также оценят действия органов системы профилактики по работе с семьей. // Фото: unsplash.com / Ripato