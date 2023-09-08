Семья с детьми погибла на пожаре в российском регионе

В Забайкальском крае семья из четырех человек погибла в пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным источника, трагедия случилась в селе Горный Зерентуй позним вечером 7 сентября. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме. До прибытия специалистов очевидцы достали тела женщины и двух детей. Позже на пепелище было найдено тело мужчины.

Прокуратура региона проводит проверку по факту трагедии. Представители надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности, а также оценят действия органов системы профилактики по работе с семьей. // Фото: unsplash.com / Ripato