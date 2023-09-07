07 сентября 2023, 20:14
Россия

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Владельцы вкладов не смогут вольно распоряжаться ими до 9 марта следующего года

Центробанк России до 9 марта следующего года продлил введенные ранее ограничения на снятие наличной иностранной валюты. На сайте регулятора сказано, что такой режим будет действовать еще как минимум полгода.

Он предполагает, что с открытых до 9 марта прошлого года счетов можно снять сумму не больше 10 тысяч долларов либо эквивалентную в евро. 

Банк России поясняет, что ограничения сохранили из-з действующих против РФ санкций, запрещающих российским финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада. // фото: pasja1000/ pixabay.com

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