Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк России до 9 марта следующего года продлил введенные ранее ограничения на снятие наличной иностранной валюты. На сайте регулятора сказано, что такой режим будет действовать еще как минимум полгода.

Он предполагает, что с открытых до 9 марта прошлого года счетов можно снять сумму не больше 10 тысяч долларов либо эквивалентную в евро.

Банк России поясняет, что ограничения сохранили из-з действующих против РФ санкций, запрещающих российским финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада. // фото: pasja1000/ pixabay.com