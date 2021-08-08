Семья погибла сегодня в страшном ДТП на трассе Вологда-Медвежьегорск

8 августа около 10 часов утра на трассе Вологда-Медвежьегорск в Вытегорском районе столкнулись автомобили «Рено Дастер» и ВАЗ-2115. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Рено», которым управлял водитель, 1991 года рождения, передает ИА «Вологда регион». По данным издания, в аварии погиб годовалый ребенок.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников написал в соцсети , что в аварии погибли четыре человека - семья из Саратовской области.

«Наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти водителя и пассажирку, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Еще двое пассажирок скончались на месте»,

- написал он.

В аварии пострадали также жители Карелии.

«Пострадали и ехавшие во второй машине - жители Карелии. Они доставлены в нашу районную больницу. Причины ДТП сейчас выясняют специалисты», - написал Кувшинников. (фото vologdaregion.ru)