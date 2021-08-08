Курьеру, распространявшему наркотики, дали восемь лет строгого режима

33-летнего петрозаводчанина судили по делу о незаконном обороте наркотиков. Городской суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных средств в крупном и особо крупном размерах. Преступления совершались организованной группой. О приговоре сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Петрозаводчанин влился в преступную группу в январе 2021 года. Ему была отведена роль розничного курьера. В марте 2021 года мужчина собирался разместить закладки в лесу Пряжинского района. Мужчина был задержан. При нем были обнаружены запрещенные вещества. Также транспортные полицейские изъяли из тайников более 122 граммов ЛСД, ЛСД-25, мефедрона, МДМА и метамфетамина.

Суд приговорил жителя столицы Карели к восьми годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото beta.nv86.ru)