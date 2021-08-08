Подросток устроил шопинг за чужой счет и попал под уголовную статью

16-летний юноша стал фигурантом уголовного дела о краже с банковского счета, сообщили в региональном СУ СК.

По версии следователей, подозреваемый вместе с другим подростком оплатили покупки по чужой банковской карте в торговом комплексе в Петрозаводске. Пин-код для оплаты им не потребовался. Сумма ущерба потерпевшей не уточняется.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция предполагает наказание до 6 лет лишения свободы. (фото tadviser.ru)