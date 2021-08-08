Водитель сбил пешехода на трассе «Кола» и скрылся с места ДТП

ГИБДД Сегежи просит откликнуться возможных очевидцев автонаезда на пешехода.

Дорожный инцидент произошел 8 августа в период с 2:00 до 4:30 часов на 658 километре трассы «Кола» в Сегежском районе.

Неизвестный водитель наехал на 28-летнего жителя Пряжинского района. Автомобилист скрылся с места аварии.

Очевидцев или свидетелей просят откликнуться и позвонить в полицию по номерам: 88143143-333 или 102.