08 августа 2021, 13:33
Водитель сбил пешехода на трассе «Кола» и скрылся с места ДТП
ГИБДД разыскивает граждан, обладающих информацией о ДТП, в котором пострадал 28-летний молодой человек
ГИБДД Сегежи просит откликнуться возможных очевидцев автонаезда на пешехода.
Дорожный инцидент произошел 8 августа в период с 2:00 до 4:30 часов на 658 километре трассы «Кола» в Сегежском районе.
Неизвестный водитель наехал на 28-летнего жителя Пряжинского района. Автомобилист скрылся с места аварии.
Очевидцев или свидетелей просят откликнуться и позвонить в полицию по номерам: 88143143-333 или 102.