Семейное застолье переросло в уголовное дело

В полицию Петрозаводска из медучреждения поступил сигнал о том, что в отделении находится мужчина с резаными ранами лица. Пострадавший пояснил, что получил их во время семейного конфликта. Делом занялись правоохранители.

По версии участкового, телесные повреждения 39-летнему горожанину нанесла мать – они вместе распивали спиртное на кухне. В ходе застолья сын разлил суп. Уговоры убрать за собой на мужчину не подействовали. Под рукой у 57-летней родительницы оказалась трехлитровая банка, которую она обрушила на голову непослушного чада. От удара стекло разбилось и порезало лицо.

Результатами проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью, рассказали в пресс-службе МВД. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.