Любителей вермута задержали в гипермаркете в Петрозаводске

На пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснил стражам порядка сотрудник охранного предприятия, двое покупателей пытались пронести товар мимо кассы. 25-летний и 27-летний мужчины выбрали для кражи две бутылки итальянского вермута. Ущерб мог составить около 3000 рублей.

Нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото pixabay.com/graindivresse