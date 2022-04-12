12 апреля 2022, 11:34
Происшествия

Любителей вермута задержали в гипермаркете в Петрозаводске

Двое молодых людей пытались вынести дорогой алкоголь из торговой точки

На пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснил стражам порядка сотрудник охранного предприятия, двое покупателей пытались пронести товар мимо кассы. 25-летний и 27-летний мужчины выбрали для кражи две бутылки итальянского вермута. Ущерб мог составить около 3000 рублей.

Нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото pixabay.com/graindivresse

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Петрозаводск
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