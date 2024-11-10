Сельской больнице в Карелии исполнилось 110 лет

В Доме культуры поселка Эссойла состоялось торжественное мероприятие, посвященное 110-летию Эссойльской больницы. В этот день зрительный зал Этнокультурного центра «Киелен Кирью» был наполнен светом, улыбками и поздравлениями. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности в адрес работающих медработников и ветеранов.

Праздничное мероприятие посетил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков. Из его рук работники эссойльской амбулатории получили заслуженные награды.

«Не каждый день мы празднуем 110-летний юбилей», — прозвучали со сцены слова Михаила Охлопкова.

В своем выступлении министр здравоохранения отметил, что новая амбулатория в Эссойле постепенно пополняется современным оборудованием для получения качественной и своевременной медицинской помощи населением. Например, обновлен автопарк, привлечены специалисты, учреждение пополняется медицинской техникой.

Министр вручил заведующей Эссойльской врачебной амбулатории сертификат на 500 тысяч рублей. При этом он отметил, что к 2027 году медучреждение в поселке Эссойла планируется наполнить недостающим оборудованием.

Между тем череда песенных номеров и вручения подарков набирала силу. В зале царила приподнятая праздничная атмосфера. Среди презентов, подаренных эссойльскому коллективу, оказался чайный сервиз и коробка конфет.

«Пусть у вас чаще бывает свободное время, чтобы попить чайку», - искренне пожелала член женской общественной организации Светлана Козлова.

В настоящее время в Эссойльской врачебной амбулатории трудится 25 человек: медики, водители, врачи, санитарки – люди, которые связали свой труд с заботой о здоровье населения. На протяжении сотни лет медики эссойльской больницы спасли тысячи жизней и продолжают это делать сегодня.

Главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова отметила в своем выступлении, что это хороший, сплоченный коллектив, состоящий из опытных медработников. В завершении поздравительной речи главный врач не забыла напомнить зрителям о диспансеризации, которую рекомендуется регулярно проходить. В общем, каким бы праздник ни был, медики всегда думают о своих пациентах.// фото Олег Обносов