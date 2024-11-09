Решение о вырубке парка и строительстве завода будут обжаловать в суде

Жители трех домов по Соломенскому шоссе 9 ноября собрались на сход, чтобы обсудить проблему вырубки близлежащего парка. Землю без торгов отдали под камнеобрабатывающий завод. Это решение будут коллективно обжаловать.

По данным «Ника Плюс», первой на место прибыли полицейские и выписали председателю ТСЖ предостережение о неправомерности проведения митинга. Однако стражи порядка не испугали людей, сход состоялся.

На встречу прибыли депутаты Тужикова и Слабунова, а также директор камнеобрабатывающего завода, который планирует открыть новый цех рядом с жилыми домами. Вместе с ними присутствовал и замминистра экономического развития Карелии.

Жители трех соседних домов, поддержанные представителями Первого общественного приюта, выразили решительное несогласие с идеей строительства производства рядом с их домами. Они опасаются ухудшения и без того непростой экологической обстановки.

По итогам собрания решили подготовить коллективный иск в суд, чтобы оспорить решение властей республики о выделении бизнесменам участка земли у парка Вилда. // фото: «Ника Плюс»