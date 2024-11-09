Монахи на Валааме собрали урожай капусты

На Валааме завершился заключительный этап осенних полевых работ — сбор капусты. Об этом рассказали в сообществе Валаамского монастыря.

Хотя урожай оказался не очень большим, трудиться пришлось на славу. Погода внесла свою нотку: утром выпал первый снег, который тут же таял, как будто превращался прямо в капустные кочаны, отметили монахи.

- Мешки заполнены, капуста уложена в кузова тракторов и отправлена на склады. Урожая собрали достаточно, надеемся, его хватит на всю зиму. После работы осталась лишь приятная усталость от добрых дел и теплого общения с братией,

- написали в паблике.

Особую благодарность выразили волонтерам — неутомимым и преданным труженикам, без помощи которых собрать урожай было бы куда сложнее. // фото: Валаамский монастырь/ВКонтакте