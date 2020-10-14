Сельскохозяйственная ярмарка сегодня открылась вновь

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2020», переехавшая на площадку рядом с ТРК «ЛОТОС PLAZA», вновь открылась для участников и посетителей 14 октября 2020 г.

После проведения работ, направленных на исполнение всех требований Главы РК по обеспечению мер безопасности, ярмарка продолжает свою работу в прежнем режиме и в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий.

На сельскохозяйственной ярмарке широко представлены товары карельских производителей и фермеров, а также продукция собственного производства представителей других регионов: мясо и рыба, мед и кондитерские изделия, саженцы и товары для дома и дачи.

Вход на территорию ярмарки возможен только при наличии защитной маски и при обязательном сохранении социальной дистанции. Рядом со входом на ярмарку размещены антисептические средства для обработки рук.

Ярмарка «Урожай 2020» работает ежедневно с 14 по 20 октября с 10 до 20 часов по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК «ЛОТОС PLAZA».