Лаборатория для ПЦР-диагностики оборудована в Сортавальской больнице

В Сортавальской ЦРБ завершено оборудование лаборатории для проведения ПЦР-тестов, которые позволяют с наибольшей точностью диагностировать Covid-19. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Все строительные работы в помещении для лаборатории закончены, для входа в так называемые «грязные зоны» оборудованы шлюзы, установлена современная аппаратура. Специалисты прошли обучение и стажировку. Сейчас оформляются положенные в таких случаях разрешительные документы.

Губернатор напомнил, что в начале эпидемии ПЦР-тесты на коронавирус в Карелии делали только в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Затем, в конце марта, к нему присоединились Республиканская инфекционная больница и кожно-венерологический диспансер, лаборатория системы ФСИН, а в мае - Республиканский противотуберкулезный диспансер.

Сортавальская больница станет шестым медицинским учреждением, оснащенным такой лабораторией. Она закроет потребность в ПЦР-тестах на Covid-19 для всего северного Приладожья.