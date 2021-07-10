Съехавший с трассы в Карелии автомобиль ВАЗ приземлился в болото

Утомленный водитель потерял контроль над управлением автомобилем на дороге «Петрозаводск – Суоярви».

В результате машина ВАЗ-21074 вылетела в кювет. Автомобиль остановился в карельском болоте. Дорожный инцидент произошел 9 июля в 19:30, уточнили в Госавтоинспекции.

69-летнему на месте аварии оказали медпомощь. От госпитализации он отказался, но позднее обратился в БСМП. (фото ГИБДД, паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)