10 июля 2021, 10:22
Съехавший с трассы в Карелии автомобиль ВАЗ приземлился в болото
Дорожный инцидент случился накануне вечером на дороге «Петрозаводск – Суоярви»
Утомленный водитель потерял контроль над управлением автомобилем на дороге «Петрозаводск – Суоярви».
В результате машина ВАЗ-21074 вылетела в кювет. Автомобиль остановился в карельском болоте. Дорожный инцидент произошел 9 июля в 19:30, уточнили в Госавтоинспекции.
69-летнему на месте аварии оказали медпомощь. От госпитализации он отказался, но позднее обратился в БСМП. (фото ГИБДД, паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)