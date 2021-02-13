13 февраля 2021, 16:13
Сегодня в Петрозаводске заработал новый пункт вакцинации от COVID-19
Заранее записываться не нужно, при иметь себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС
Сегодня с 10:00 в Петрозаводске начал работать еще один пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Прививки от коронавируса теперь делают в медицинском колледже. Здесь могут вакцинироваться студенты и преподаватели. Удобно привиться жителям близлежащих домов и тем кто рядом работает.
Можно заранее не записываться, только иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация бесплатная,
– пишет министр.
Фото со страницы Михаила Охлопкова