Сегодня в Петрозаводске заработал новый пункт вакцинации от COVID-19

Сегодня с 10:00 в Петрозаводске начал работать еще один пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Прививки от коронавируса теперь делают в медицинском колледже. Здесь могут вакцинироваться студенты и преподаватели. Удобно привиться жителям близлежащих домов и тем кто рядом работает.

Можно заранее не записываться, только иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация бесплатная,

– пишет министр.

Фото со страницы Михаила Охлопкова

