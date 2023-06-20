Сегодня в Карелии и Петрозаводске комфортная погода

Сегодня в Карелии преимущественно без осадков, облачность переменная. Ветер восточный и северо-восточный умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью местами было до+1 градуса, а в целом по республике +6, +11 градусов. Днем +17, +22 градусов, около водоемов будет +11,+16 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный северо-восточный. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»