Погода в Карелии будет хорошая, но с перепадами температуры

Во вторник, 20 июня, в Карелии преимущественно будет без осадков, облачность переменная. Ветер восточный и северо-восточный умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью температура составит +6, +11 градусов, местами до +1 градуса. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, около водоемов ожидается +11,+16 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный северо-восточный. Температура воздуха ночью +8, +10 градусов, днем +17, +19 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»