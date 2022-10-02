02 октября 2022, 09:00
Сегодня в Карелии будет холодно и облачно
Прогноз погоды на воскресенье, 2 октября
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в республике. По информации Гидрометцентра Карелии, в некоторых районах возможет туман утром и ночью.
Преимущественно будет без осадков, ветер слабый, северных направлений. Ночью температура воздуха составит 0,+5 градусов, днем будет +6,+11 градусов.
Примерно такая же погода ожидается 2 октября и в Петрозаводске. Слабый ветер северных направлений, облачно с прояснениями, тоже преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью будет +1,+3 градуса, днем потеплеет до +7,+9 градусов. // Фото: pixabay.com