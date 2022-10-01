Облачная и прохладная погода будет 2 октября в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается в воскресенье в республике. По данным Гидрометцентра Карелии, в некоторых районах возможен туман утром и ночью.

Преимущественно будет без осадков, ветер слабый, северных направлений. Ночью температура воздуха составит 0,+5 градусов, днем будет +6,+11 градусов.

Примерно такая же погода ожидается 2 октября и в Петрозаводске. Слабый ветер северных направлений, облачно с прояснениями, тоже преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет +1,+3 градуса, днем потеплеет до +7,+9 градусов. // Фото: pixabay.com