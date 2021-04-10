10 апреля 2021, 14:25
Происшествия

Сегодня пожарные Карелии снова спасали мост в Олонце

На Олонке на опорах сооружения образовался очередной затор

Сегодня утром сотрудники отряда противопожарной службы Олонецкого района снова расчистили затор у пешеходного моста, соединяющего улицы Речную и Карла Либкнехта в Олонце, сообщает паблик «Олонецкий район».

Больничный мост снова спасен, а жители районного центра обеспечены переправой.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал об аналогичном мероприятии, которое пришлось проводить две недели назад для расчистки затора из стволов деревьев у опор моста.

Фото из группы «Олонецкий район»

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Карелия
Олонец
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Больничный мост
олонка
Пожарные
затор