Сегодня пожарные Карелии снова спасали мост в Олонце

Сегодня утром сотрудники отряда противопожарной службы Олонецкого района снова расчистили затор у пешеходного моста, соединяющего улицы Речную и Карла Либкнехта в Олонце, сообщает паблик «Олонецкий район».

Больничный мост снова спасен, а жители районного центра обеспечены переправой.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал об аналогичном мероприятии, которое пришлось проводить две недели назад для расчистки затора из стволов деревьев у опор моста.

Фото из группы «Олонецкий район»