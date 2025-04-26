26 апреля 2025, 16:02
Погода

Сегодня ночью в Карелии будет морозно

Прогноз погоды на воскресенье, 27 апреля
фото: Петрозаводск говорит

Завтра, 27 апреля в Петрозаводске ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. 

Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет  расти. 

В целом по Карелии облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью по республике -3, -8°С,  на севере местами до -11°С, днем  +2, +7°С. © «Петрозаводск говорит»

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