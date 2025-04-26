26 апреля 2025, 08:30
Синоптики рассказали о погоде в Карелии в эту субботу
Почти зимний день ожидает жителей республики 26 апреля
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 26 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха +2, +7°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, облачно, небольшой мокрый снег.
В Сегеже -2+1, облачно, небольшой снег с дождем.
В Сортавале 0+5, облачно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»