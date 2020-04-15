Сегодня можно послушать Ренату Литвинову и Хор Турецкого

Сегодня, в среду, 15 апреля, можно не только полюбоваться на одну из самых необычных актрис и режиссеров страны – Ренату Литвинову, но и послушать ее рассказы в собственном исполнении. Пройдет в инстаграме. 16+

В 19 часов пройдет онлайн-премьера культового спектакля театра «Балтийский дом» по автобиографичной повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В главных ролях Игорь Скляр и Эра Зиганшина. 12+. Смотреть здесь.

Также в 19 часов на площадке show.okko.tv выступят Хор Турецкого и арт-группа Soprano. В программу войдут песни разных жанров – от классики до рока, от поп-музыки до оперы и народных шлягеров. 12+