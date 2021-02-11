Сегежский ЦБК проиграл суд против журналиста и экоактивистки

Арбитражный суд Карелии отказал Сегежскому ЦБК в иске к Татьяне Смирновой и Наталье Пастушенко. Первая – журналист, руководитель паблика «Отражение. Карелия». Вторая – экологическая активистка из Сегежи, написавшая для этого паблика статью об экологической ситуации в городе.

В материале, который был опубликован в мае 2020 года, Наталья Пастушенко рассуждает о том, как деятельность комбината может влиять на распространение коронавируса в Сегеже. В городе весной наблюдалась высокая заболеваемость коронавирусом, и Пастушенко полагала, что это связано с плохим состоянием атмосферы. В этом контексте она вспоминает выбросах в ноябре 2019 года, о массовой гибели птиц. Также Пастушенко написала, что в городе растет число онкобольных.

Руководство ЦБК посчитало, что целый ряд утверждений в данном материале не соответствует действительности. Например, официальные проверки не установили связи между выбросами с комбината и гибелью голубей. Нет доказательств и того, что работа предприятия влияет на эпидемическую ситуацию и онкозаболеваемость.

В итоге, по мнению руководителей комбината, публикация пошатнула репутацию предприятия и нанесла ущерб его имиджу среди населения и деловых партнеров. ЦБК заказал лингвистическую экспертизу, которая пришла к тем же выводам.

Однако судья Арбитражного суда Анна Погосян посчитала по-другому, отказав в удовлетворении иска. Отметим, что интересы ответчиков в суде представляла медиаюрист, член правления Союза журналистов Карелии Елена Пальцева. Она убеждала суд, что статья Натальи Пастушенко – это личное мнение о ситуации в городе, основанное на ряде фактов. Оценочные же суждения в суде оспаривать нельзя.