Сегежанин лишил знакомого возможности пользоваться трактором

60-летний житель Карелии сообщил в полицию о пропаже гусеничной ленты от его трелевочного трактора. Ущерб мужчина оценил в 75 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

К преступлению оказался причастен 32-летний знакомый потерпевшего. По версии следователей, мужчина без спроса взял ленту, разобрал на траки, погрузил в автомобиль и сдал в пункт приема металлолома. Ему удалось выручить всего 4 500 рублей.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, он сознался в краже. Решение о наказании примет суд. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)