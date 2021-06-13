13 июня 2021, 11:56
Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы
Россияне потерпели самое крупное поражение среди стран-хозяек Евро за всю историю
Сборная России, уступив команде Бельгии со счетом 0:3 в первом матче Евро-2020, установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. Наши футболисты потерпели самое крупное поражение для стран-хозяек континентального первенства за всю историю проведения турнира, сообщает РИА Новости.
Ранее в чемпионатах Европы самым крупным поражением для хозяев были матчи с разницей в два мяча: так проигрывали команды Франции, Югославии, Бельгии (дважды) и Украины.
Свой второй матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 16 июня. Соперником россиян станет команда Финляндии, обыгравшая накануне сборную Дании (1:0). Фото ria.ru