13 июня 2021, 11:56
Россия

Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы

Россияне потерпели самое крупное поражение среди стран-хозяек Евро за всю историю

Сборная России, уступив команде Бельгии со счетом 0:3 в первом матче Евро-2020, установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. Наши футболисты потерпели самое крупное поражение для стран-хозяек континентального первенства за всю историю проведения турнира, сообщает РИА Новости.

Ранее в чемпионатах Европы самым крупным поражением для хозяев были матчи с разницей в два мяча: так проигрывали команды Франции, Югославии, Бельгии (дважды) и Украины.

Свой второй матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 16 июня. Соперником россиян станет команда Финляндии, обыгравшая накануне сборную Дании (1:0). Фото ria.ru

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евро-2020
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Бельгия
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