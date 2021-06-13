Более 14 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России 12 июня

За последние сутки в России выявлены 14 723 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 357 человек, выписаны из больниц - 9166. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве больше половины всех новых зараженных - 7704, в Санкт-Петербурге - 862, в Ленинградской области - 101, в Архангельской области - 82, в Мурманской области - 70, в Вологодской области - 54.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 208 687 раз. Скончались 126 430 человек.

Напомним, в Карелии 12 июня Covid-19 выявлен у 70 человек. Фото avopix.com