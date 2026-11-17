Необычный страховой продукт призван поддержать человека в случае неудачного свидания.

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Сбер анонсировал запуск «Страховки от разбитого сердца» — новый продукт на случай романтических неудач. О готовности реализовать такую услугу заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на первой страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего», которая проходит 17 ноября в Москве.

Во время дискуссии телеведущая и блогер Ида Галич предложила создать страховку на случай, если свидание не оправдало ожиданий или знакомство не получило продолжения. Руслан Вестеровский поддержал инициативу и объявил о готовности реализовать проект. Подробные условия страхования и сроки запуска Сбер представит в ближайшее время.​



Для человека важно не то, к какой категории относится его проблема, а то, что он с ней не остаётся один. В этом и заключается смысл страхования — давать уверенность и поддержку в непростой момент. Идея „Страховки от разбитого сердца“ может показаться неожиданной, но за ней стоит вполне понятная потребность. Мы поддержали предложение Иды Галич и намерены превратить его в продукт,

- отметил Руслан Вестеровский.

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