Сбер запустил образовательный курс по управлению процентным риском

Сбер и СберУниверситет представили новый курс по управлению процентным риском, который объединяет актуальные методики и практики работы с процентными производными финансовыми инструментами (ПФИ). Новые программы учитывают особенности как корпоративного сектора, так и финансовых институтов, предлагая специализированные модули для каждой категории слушателей.

Своим опытом с коллегами-финансистами поделятся практикующие эксперты с богатым международным опытом, стоявшие у истоков рынка процентных деривативов в России. Старт программы запланирован на июнь 2025 года.

«Процентный риск ― это вызов, с которым сталкивается любой бизнес, независимо от масштабов, при привлечении или размещении средств. Эффективное управление таким риском ― одна из ключевых задач, которая способна влиять на стабильность и открывать возможности для стратегического роста. Для принятия взвешенных решений, которые помогут организациям спрогнозировать доходность и избежать финансовых потерь, мы совместно с экспертами рынка и СберУниверситетом разработали образовательный курс. Его цель ― дать комплексные знания и превратить риски в возможности»,

- отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

«В условиях меняющейся рыночной конъюнктуры деривативы становятся незаменимым инструментом для защиты от финансовых рисков. Успешное использование ПФИ требует глубоких знаний и практического опыта. Программы по управлению процентным риском в СберУниверситете предлагают слушателям уникальную возможность расширить свои знания, приобрести ценный практический опыт и проанализировать реальные кейсы. Мы уверены, эта образовательная инициатива получит широкий отклик у участников финансового рынка»,

- подчеркнула руководитель Академии финансов и рисков СберУниверситета Ольга Щербакова.

Курс включает теоретические блоки, разбор реальных кейсов и практические задания. Он предусматривает специализированные программы для корпоративного сектора и финансовых институтов с учётом специфики и задач бизнеса.

Программа «Управление процентным риском с использованием ПФИ. Теория и практика» рассчитана на представителей корпоративного сектора: бенефициаров бизнеса, генеральных и финансовых директоров, казначеев, финансовых менеджеров и бухгалтеров.

Программа «Производные финансовые инструменты: инструкция по применению» предназначена для представителей финансовых институтов: руководителей, трейдеров и сотрудников финансовых, казначейских, инвестиционных подразделений.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Фото: Сбер

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