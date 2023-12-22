Сбер выпустил карту с видами Карелии на выставке-форуме «Россия»

В дни Республики Карелия на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Сбер предложил всем посетителям выпустить банковские карты с уникальным дизайном, созданным c помощью нейросети Kandinsky, — с сюжетами об этом северо-западном регионе. Одним из первых карту с карельскими видами оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Среди предложенных карельских сюжетов — изображение деревянной Церкви Преображения Господня, которая находится на острове Кижи, горный парк Рускеала с зимней художественной подсветкой, Онежское озеро в лучах восходящего солнца и деревянные мостки Заонежья.

Искусственный интеллект помогает сделать дни регионов на ВДНХ ещё более разнообразными и интерактивными. Однако дизайном карт способности AI не ограничиваются. Мы обсудили возможности применения искусственного интеллекта в различных сферах экономики республики. Уже сегодня в Карелии Сбер поддерживает проекты с использованием новых технологий, например, создание роботизированной молочной фермы в Пряжинском районе и другие. Ещё одним шагом в этом направлении станет дизайн-сессия по AI-трансформации Карелии с правительством — мы планируем провести её в начале следующего года,

- сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

В Карелии продолжается системная работа по цифровизации региона. Мы успешно применяем возможности искусственного интеллекта во многих сферах, в том числе и благодаря партнерству со Сбербанком. Мы продолжим работу и обсудим направления и сферы для ИИ-трансформации, которые сделают жизнь жителей региона еще более комфортной и удобной,

- отметил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

//Фото: Сбер