Сбер опубликовал финансовые результаты по итогам 2021 года

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2021 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2022 года не учитывают события после отчетной даты, сообщается в банке.

Ключевые факты декабря:

Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов - 2,8%.

В декабре выдан рекордный объем кредитов – 2,6 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. выдано физическим лицам и 2 трлн руб. юридическим лицам.

Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.

Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 млн.

Ключевые факты 2021 года:

Банк заработал 1,237 трлн руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.

Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.

Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 млн.

В 2021 году Сбер активно поддерживал восстановление российской экономики и выдал клиентам более 20 трлн руб. кредитов. Государственные и собственные льготные программы существенно повысили доступность ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного портфеля на 29%. Мы дополнили программы государственных выплат привлекательными предложениями на нефинансовые продукты и сервисы Сбера, и к концу года более 4,25 млн клиентов стали подписчиками СберПрайм. Наши технологические решения повысили доступность и качество всех видов финансовых услуг и были высоко востребованы благодаря росту потребительской активности – в декабре число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 млн. В итоге чистая прибыль Сбербанка за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила свыше 1,2 трлн руб. при рентабельности капитала около 25%,

- прокомментировала Александра Бурико, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы».

Чистый процентный доход увеличился на 12,3% г/г до 1 617,5 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% г/г и составил 578,9 млрд руб. Основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40% г/г.