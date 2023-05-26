С мусором в Петрозаводске возникла патовая ситуация

Сити-менеджер Владимир Любарский поделился неожиданными нюансами договора с регоператором. Ранее глава Петрозаводска, разделяя недовольство горожан, заявил, что у мэрии нет никаких рычагов влияния на компанию, зато Минприроды Карелии может накладывать штрафные санкции, побуждать к работе, корректировать график вывоза. Но судя по всему и это оказалось далеко от правды.

«Представитель Минприроды рассказала, что юридические отношения министерства с регоператором таковы, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по вывозу мусора предусмотрена лишь одна санкция – расторжение контракта. Понятно, что допустить такого мы сейчас не можем – город погрязнет в мусоре, пока Минприроды найдет нового регоператора. Но сам факт отсутствия других штрафных санкций – в корне неверен»,

- написал в своем аккаунте глава города по итогам совещания по мусорному кризису.

Любарский заявил, что выступит с инициативой внести в соглашение с регоператом соответствующие изменения, так как считает, что за срыв графика должны быть штрафы должны.

«В противном случае, как справедливо заметил Сергей Кокорев (прим.ред. прокурор города), безнаказанность влечет безответственность»,

- написал сити-менеджер.

В качестве причин появления стихийных свалок на мусорных контейнерах мэр назвал низкий уровень культуры утилизации отходов и неудовлетворительный вывоз крупногабаритных отходов. Такие отходы должны вывозиться по СанПиНу не реже раза в неделю по мере накопления. По мнению Любарского, регоператор трактует эту фразу как ему выгодно. Также мэр заметил, что с некоторых площадок КГО не вывозится неделями.

Озвучил глава столицы Карелии и позицию регоператора. В компании считают, что действующий тариф недостаточен. Мэр признал, что в регионе действительно один из самых низких тарифов на вывоз мусора. По мнению Любарского, обсуждать вопрос финансов нужно после того, как у контейнерных площадок не будет стихийных свалок. // фото «Петрозаводск говорит»