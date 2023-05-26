Змею заметили у подъезда дома на Древлянке

На входе в подъезд одного из домов на «Скандинавии» в столице Карелии заметили змею.

Извивающуюся змею сфотографировали издалека. По фото не разобрать – ядовита она или нет. Снимком гостьи на каменной плитке поделился паблик «Моя Древлянка».

Многие подписчики с юмором отнеслись к такой соседке.

Подписчики вспомнили, что в прошлом году также видели змею напротив конечной остановки и предположили, что поблизости ее «дом». // фото VK-паблик