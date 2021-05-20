С 21 мая меняется расписание рейсов автовокзала Петрозаводска

С 21 мая вносятся изменения в расписание движения пригородных автобусов из столицы Карелии, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

Изменяется рейс маршрута № 112 "Петрозаводск - гарнизон Бесовец/Верховье", отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 19:15. Вместо него будет выполняться рейс по маршруту № 117А "Петрозаводск - гарнизон Бесовец/Виданы", отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 19:45;

Меняется расписание движения рейса № 108 "Петрозаводск - Машезеро", отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 11:45 и 15:10. Данный рейс будет выполняться с заездом в Шапшезеро, а именно:

№ 110 "Петрозаводск - Машезеро/Шапшезеро", отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 11:45;

№ 110 "Петрозаводск - Шапшезеро/Машезеро", отправлением от железнодорожного вокзала Петрозаводска в 14:45;

Объединяются маршруты № 114 "Петрозаводск - Дачи, 31 км" в 19:05 и № 121 "Петрозаводск - станция Деревянка" в 21:15 в маршрут № 121/114 "Петрозаводск - станция Деревянка/Дачи, 31 км", отправлением от железнодорожного вокзала в 19:05;

Переносится время отправления рейс № 104А "Петрозаводск - 28 км/д. Падозеро" с 10:30 на 10:15;

Изменяются дни следования автобуса № 607А "Петрозаводск - Кудама/Малая Суна". Рейс будет выполняться в 12:00 по воскресеньям (ранее по пятницам, субботам, воскресеньям), а в 18:00 по пятницам (ранее по пятницам, субботам, воскресеньям). // Фото: avokzal.karelia.ru