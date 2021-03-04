РЖД начали продавать проездной на поезд между Москвой и Петрозаводском

Пассажиры двухэтажного поезда №17/18 «Карелия» сообщением Москва-Петрозаводск могут воспользоваться «Деловым проездным».

В РЖД рассказали, что такой проездной ориентирован на часто путешествующих пассажиров и дает ряд преимуществ. В частности, можно покупать билеты по фиксированному тарифу, позволяющему экономить до половины стоимости, а также возвращать билеты без дополнительных сборов.

Стоимость проездного зависит от количества поездок (6 или 12) и класса обслуживания (купе или СВ). Например, при покупке проездного в купе на 12 поездок за 12 тысяч стоимость одной поездки составит 1 тысячу рублей. При покупке проездного на 6 поездок за 7,8 тысяч рублей, одна поездка будет стоить 1,3 тысячи рублей. При покупке проездного в СВ на 12 поездок одна поездка будет стоить 3 тысячи рублей, при покупке проездного на 6 поездок – 3,4 тысячи рублей.

Ранее «Деловой проездной» можно было приобрести на поездки в поездах «Сапсан» сообщением Москва-Тверь и Москва-Санкт-Петербург; на скоростных поездах «Стриж» сообщением Москва-Нижний Новгород; на фирменном поезде № 1/2 «Красная Стрела» сообщением Москва-Санкт-Петербург и «Ласточки» различных направлений. (фото tv-karelia.ru)